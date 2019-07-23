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Politika

CHP Kadın Kolları başkanları Nevşehir'de bir araya geldi

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı, Nevşehir'de 81 ilin kadın kolları başkanlarının katılımıyla toplandı.

Dilaver Can   | 23.07.2019
CHP Kadın Kolları başkanları Nevşehir'de bir araya geldi

Nevşehir

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı, Nevşehir'de 81 ilin kadın kolları başkanlarının katılımıyla toplandı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, 81 ilin kadın kolları başkanı katıldı.

"Umut her yerde" sloganı çerçevesinde düzenlenen toplantıda konuşan Köse, yürütecekleri çalışmaları görüşmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Köse, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçmenin herkese önemli mesajlar verdiğini belirterek, "Seçmen, gerçek iradesini ortaya koydu. Milletin yarısı muktedire biat etmedi. Gençliğin gelecek endişesi, ülkeyi terk etme sorunu büyük ölçüde sona erdi." dedi.

Köse'nin konuşmasının ardından toplantıya basına kapalı devam edildi.

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