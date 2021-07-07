CHP İzmir Milletvekili Kılıç TBMM Katip Üyeliğine seçildi
CHP TBMM Grubu, basına kapalı toplandı. Toplantıda CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç TBMM Katip Üyeliğine seçildi.
TBMM
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay başkanlığında yaklaşık 1 saat süren toplantıda, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu'nda görev alması nedeniyle ayrıldığı TBMM Katip Üyeliği için seçim yapıldı.
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in aday olduğu seçimde, Şahin'in çekilmesi üzerine Kılıç, 83 oyla TBMM Katip Üyeliğine seçildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.