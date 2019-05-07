Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.89
Dolar
6.15
BIST 100
91,482.45
Altın
1,284.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

CHP, İstanbul ilçe seçimleriyle 24 Haziran seçimlerinin iptalini isteyecek

CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, İstanbul'da ilçe belediye başkanlığı seçimleriyle 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin iptali için tam kanunsuzluk gerekçesiyle yarın YSK'ye başvuracaklarını bildirdi.

Ferdi Türkten,Aylin Sırıklı   | 07.05.2019
CHP, İstanbul ilçe seçimleriyle 24 Haziran seçimlerinin iptalini isteyecek

Ankara

CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, İstanbul'da ilçe belediye başkanlığı seçimleriyle geçen yıl 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin iptali için yarın YSK'ye başvuracaklarını belirtti.

Yakupoğlu, yaptığı açıklamada, YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimin iptali ve yenilenmesine ilişkin kararının ardından YSK'ye yeni bir başvuru yapacaklarını söyledi.

YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini, sandık kurullarının oluşumundaki usulsüzlük nedeniyle iptal ettiğini anımsatan Yakupoğlu, sandık kurullarının oluşumunun İstanbul'daki 39 ilçeyi de etkilediğini, ilçe belediye başkanı, ilçe belediye meclis üyesi, muhtar seçimlerinin de bu sandıklarda yapıldığını ifade etti.

Yakupoğlu, bu nedenlerle YSK'den tam kanunsuzluk gerekçesiyle ilçe belediye başkanlıkları, belediye meclis üyelikleri ve muhtarlık seçimlerinin iptalini isteyeceklerini bildirdi.

Mehmet Hadimi Yakupoğlu, sandık kurullarının belirlenmesi yönteminin önceki seçimlerde de uygulandığını belirterek 24 Haziran seçimlerinin de iptalini talep edeceklerini açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Göçmenler sırtımızdaki yük mü?
GÖRÜŞ - Venezuela'daki darbe girişimi ve muhtemel senaryolar
Sudan'da darbe sonrasında yaşananlar ve yeni aktörler
'Huawei muharebesi'nin mağduru Gavin Williamson
Türkiye-Irak ilişkileri ivme kazanıyor

Benzer haberler

YSK'den İYİ Parti'nin başvurusuna ret

YSK'den İYİ Parti'nin başvurusuna ret

İYİ Parti'den İstanbul seçiminin yenilenmesine itiraz

TBB'den 'gerginliğe yer verilmemesi' çağrısı

'Ekrem İmamoğlu artık 16 milyon İstanbullunun adayıdır'

'Ekrem İmamoğlu artık 16 milyon İstanbullunun adayıdır'
10 soruda yenilenen İstanbul seçimi

10 soruda yenilenen İstanbul seçimi

CHP PM: Daha büyük bir zafere ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz

CHP PM: Daha büyük bir zafere ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz