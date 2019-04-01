CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu: Ben kazandığımızı biliyorum
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, "Ben kazandığımızı biliyorum. Kazandığımızın farkındayım. Çok net ama edebim, ahlakım, vicdanım ve sürece olan saygım, bunu açıklamama imkan vermiyor." dedi.
İstanbul
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçim sürecinin bir demokrasi süreci olduğunu söyledi.
Ekrem İmamoğlu, seçimi kazandıklarını savunarak, şöyle konuştu:
"Ben kazandığımızı biliyorum. Kazandığımızın farkındayım. Çok net ama edebim, ahlakım, vicdanım ve sürece olan saygım, bunu açıklamama imkan vermiyor. Evet kazandığımızı biliyorum. Bu benim devlet adamlığı anlayışıma sığmadığı için bu şekilde bir açıklama yapmıyorum henüz. Lütfen bütün sorumluları, sorumluluğa davet ediyorum. Türkiye'nin demokrasi tarihine büyük bir yanlış yapmayın. Lütfen gereğini yapın."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.