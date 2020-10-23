CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Kovid-19'a ilişkin İstanbul'daki toplantıyı eleştirdi
CHP Grup Başkanvekili Özkoç, "(Kovid-19'a ilişkin İstanbul'daki toplantı) Vali ve Emniyet Müdürü var ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yok. Sayın Bakan, sonradan, 'Ben ona uğrayacağım' diyor. Bu, tam bir rezalettir." dedi.
TBMM
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Kovid-19 salgını nedeniyle dün İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıya ilişkin, "Vali ve Emniyet Müdürü var ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yok. Sayın Bakan, sonradan, 'Ben ona uğrayacağım' diye açıklamaya yapıyor. Geçerken uğrayacak. Bu, tam bir rezalettir." dedi.
Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2021 Yılı Bütçe Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirme ve eleştirilerde bulundu.
AK Parti iktidarında, 18 yıldan beri ekonominin "her yıl bir öncekinden daha beter olduğunu" öne süren Özkoç, iktidarın, 2023 yılı hedeflerinde enflasyon ve işsizlik rakamlarının düşeceğini, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle döviz kurlarında düşüş görüleceğini vadetmesine rağmen bunların gerçekleşmediğini dile getirdi.
"Askıda ekmek için insanları kuyruğa sokup yüzlerini kızartıyorlar"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, CHP'li belediyelerde yardımların insan onuru yok edilmeden gerçekleştirildiğini vurgulayan Özkoç, "Onlarsa askıda ekmek için insanları kuyruğa sokup yüzlerini kızartarak, 'Biz insanımızı kucaklıyoruz' diyorlar. İnsanlarla dalga geçiyor." diye konuştu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında dün İstanbul'da Kovid-19 salgınına ilişkin bir toplantı düzenlendiğini anımsatan Engin Özkoç, "Vali ve Emniyet Müdürü var ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yok. Sayın Bakan, sonradan, 'Ben ona uğrayacağım' diye açıklama yapıyor. Geçerken uğrayacak. Bu, tam bir rezalettir." ifadelerini kullandı.
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