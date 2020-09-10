CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gazeteci arkadaşlarımız toplum vicdanında masum
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasındaki karara ilişkin, "Bu gazeteci arkadaşlarımız, toplum vicdanında masumlar. Bu cezaları almaları gerekmiyor." dedi.
TBMM
Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.
Davada tutuklu yargılanan gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç'ın tahliye edilmesine yönelik Özkoç, "Bu gazeteci arkadaşlarımız, toplum vicdanında masumlar. Bu cezaları almaları gerekmiyor. Herhangi bir delil yok. Adalet doğru işlemiyor. Gazeteciler zulüm altında, baskı altında. Ülkede, haktan, hukuktan, adaletten bahseden herkes, kendilerini eleştirdikleri için cezaevlerinde tutuluyorlar." ifadelerini kullandı.
Müyesser Yıldız'ın da bu isimlerden biri olduğunu ve toplum vicdanında masum olduğunu savunan Özkoç, Yıldız'ın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını istedi.
Milli Eğitim Bakanlığının özel okullara 5,78 milyar lira destek sağladığını kaydeden Özkoç, "Bakanlık'ın 2020 bütçesi ise 5,6 milyar lira. Bakanlık'ın bütçesinden özel okullara harcanan para, Bakanlık'ın yatırım bütçesinden daha fazla. Yoksul öğrencilere ne olacak? Onlara neden destek verilmiyor? Milli Eğitim Bakanlığı, 'Hazine'den yeterli desteği alamadığımız için gerekli tedbirleri almakta gecikiyoruz.' diyor. Para var. Fatih Projesi'ne 8,5 milyar lira para ödendi. Özel okullara 5,78 milyar lira destek sağlandı. 3,4 milyar lira Fatih Projesi'ne harcandı. Geriye 5,1 milyar kaldı. Şimdi soruyorum, bu para nerede?" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve CHP Grup Başkanvekilleri olarak Giresun ile ilgili hazırladıkları kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunacaklarını ifade eden Özkoç, afet yasasındaki bütün eksikliklerin giderilmesini istediklerini anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.