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Politika

CHP Grup Başkanvekili Özel: Sorunları bölünerek değil birleşerek aşacağız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP ve Millet İttifakı olarak sorunları bölünerek değil birleşerek aşacaklarını söyledi.

Haluk Satır   | 24.10.2020
CHP Grup Başkanvekili Özel: Sorunları bölünerek değil birleşerek aşacağız Fotoğraf: Haluk Satır / AA

Manisa

Şehzadeler ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan Özgür Özel, vatandaşlarla sohbetinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Ülke gündeminin geçim sıkıntısı ve yoksulluk olduğunu, esnafın artık seçimlerin ne zaman yapılacağını merak ettiğini ileri süren Özel, parti olarak her an seçim olacakmış gibi hazırlık yaptıklarını kaydetti.

Bir gazetecinin, "Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'ün parti kurma yönünde çalışmaları bulunduğunu" aktararak görüşünü sorması üzerine Özel, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye'nin gündemi ne Mustafa Sarıgül'ün ne de bir başkasının kendi geleceği ile ilgili siyasi gündemidir. Vatandaşın gündemi, geçim sıkıntısı, yoksulluk ve pandemidir. Bu sorunları, ayrışarak, bölünerek değil birleşerek aşacağız. Millet İttifakı demek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi gücünü ittifaktaki diğer ortaklarıyla birleştirmesi demektir. İstanbul'u İstanbul İttifakı kazandı, yarın Manisa'yı Manisa İttifakı, Türkiye'yi de Türkiye İttifakı kazanacak. Görüşleri, partileri farklı da olsa aynı doğrunun yanında yan yana durabilenlerin Türkiye'nin yarınlarını aydınlatacağına kimsenin şüphesi olmasın. Kişisel hırslar, kişisel talepler veya bazen haklı bile olsa kırgınlıkların gündeme getirilme günü değil önümüze hep beraber bakmanın, bölünmenin değil birleşmenin günüdür."

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