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Politika

CHP Grup Başkanvekili Özel: CHP, herkesin bildiği gibi Kuvayımilliye'den doğmuştur

CHP Grup Başkanvekili Özel, "CHP, herkesin bildiği gibi Kuvayımilliye'den doğmuştur. Tüzüğümüzde de bu geçmektedir ve CHP kökünü, gücünü Kuvayımilliye'ye dayar. CHP'nin kumu, çimentosu, taşı ve çakılı Kuvayımilliye'dir." dedi.

Ömer Ürer   | 13.03.2019
CHP Grup Başkanvekili Özel: CHP, herkesin bildiği gibi Kuvayımilliye'den doğmuştur

Düzce

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "CHP, herkesin bildiği gibi Kuvayımilliye'den doğmuştur. Tüzüğümüzde de bu geçmektedir ve CHP kökünü, gücünü Kuvayımilliye'ye dayar. CHP'nin kumu, çimentosu, taşı ve çakılı Kuvayımilliye'dir." dedi.

Özel, partisinin Düzce İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin Düzce merkezde İyi Parti ile ittifak yaptığını ancak 3 ilçede belediye başkan adaylarının bulunduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partilerine karşı hakaret ve iftira kampanyası yürüttüğünü savunan Özel, şunları kaydetti:

"Devlet Bahçeli aslında en iyi bildiği işi yapmaktadır. Kendine ne görev verilirse karşı istikamete doğru iftira ve hakaret kampanyası yürütmektedir. Bahçeli, Kuvayı İnzibatiye lafını kullanıyor. Ona bu lafı bir hatırlatalım; Kuvayı İnzibatiye, İngilizlerin Damat Ferit'e Kuvayımilliye'ye karşı kurdurduğu ve 'hilafet ordusu' diye tanımlanan bir ordudur.

CHP, herkesin bildiği gibi Kuvayımilliye'den doğmuştur. Tüzüğümüzde de bu geçmektedir ve CHP kökünü, gücünü Kuvayımilliye'ye dayar. CHP'nin kumu, çimentosu, taşı ve çakılı Kuvayımilliye'dir. Ey Bahçeli, o yakışmayan kalpağı kafana takmakla Kuvayımilliyeci olunmuyor."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yerel seçimlere değinerek, Cumhur İttifakı ile kendi partilerinin ve Millet İttifakı'nın iki farklı dili konuştuğunu kaydetti. Özel, "Adaylarımız; daha iyi yönetilebilecek bir kent, ucuza ve içilebilecek şebeke suyu ve daha temiz bir hava, engelli, yaşlı ve çocuğuna sahip çıkan kent yönetim projeleri, sosyal projeler sunarak umudun dilini konuşuyor. Karşımızda ise umudunu tüketmiş olanlar var çünkü umut yok. Ne vadedilmişse yapılmamış. Emeklilikte yaşa takılana vadedilen yapılmamış, memur enflasyon karşısında ezilmiş, ek göstergenin hakkı verilmemiş, çiftçiye verilen söz tutulmamış." ifadelerini kullandı.

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