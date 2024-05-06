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Politika

CHP Genel Başkanı Özel, yarın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Serdar Açıl  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
CHP Genel Başkanı Özel, yarın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edecek

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