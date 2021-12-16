CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan yeni asgari ücret değerlendirmesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni asgari ücrete ilişkin, "4 bin 250 lirayı yadırgamıyoruz. Enflasyonu, fiyat artışlarını kontrol ederlerse en azından asgari ücretli kardeşlerimiz biraz nefes alarak sürdürebilir." değerledirmesinde bulundu.
Ankara
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