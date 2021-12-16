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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan yeni asgari ücret değerlendirmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni asgari ücrete ilişkin, "4 bin 250 lirayı yadırgamıyoruz. Enflasyonu, fiyat artışlarını kontrol ederlerse en azından asgari ücretli kardeşlerimiz biraz nefes alarak sürdürebilir." değerledirmesinde bulundu.

Ferdi Türkten   | 16.12.2021
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan yeni asgari ücret değerlendirmesi Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

Ankara

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