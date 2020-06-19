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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ankara’da ortak basın toplantısı düzenliyor.
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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Volkan Bozkır'a tebrik

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ı kutladı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 19.06.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Volkan Bozkır'a tebrik

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ı kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, eski AB Bakanı, milletvekili ve emekli Büyükelçi Sayın Volkan Bozkır'ın Birleşmiş Milletler 75. Dönem Genel Kurul Başkanlığına seçilmesi, ülkemiz adına memnuniyet vericidir. Sayın Bozkır'ı kutlar, yeni görevinde başarılar dilerim."

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