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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'sükunetinizi koruyun' çağrısı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağına ilişkin, "Lütfen panik oluşmasına izin vermeyin, sükunetinizi ve sağlığınızı koruyun, evde kalın size ulaşılacaktır." dedi.

Aybüke İnal   | 11.04.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'sükunetinizi koruyun' çağrısı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Sokağa çıkma yasağında ihtiyaçlarınız hem belediyelerimiz hem de diğer yetkililer tarafından karşılanacaktır. Lütfen panik oluşmasına izin vermeyin, sükunetinizi ve sağlığınızı koruyun, evde kalın size ulaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sokağa çıkma yasağında ihtiyaçlarınız hem belediyelerimiz hem de diğer yetkililer tarafından karşılanacaktır. Lütfen panik oluşmasına izin vermeyin, sükunetinizi ve sağlığınızı koruyun, evde kalın size ulaşılacaktır. Sağlığınız her şeyden önemli."

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