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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sakarya'da havai fişek yüklü kamyonda meydana gelen patlama sonucu şehit olan jandarma personelinin ailelerine başsağlığı diledi.

Orhan Onur Gemici, Fırat Taşdemir   | 11.07.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu

Ankara

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'da havai fişek yüklü kamyonda meydana gelen patlama sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Halil Tuna Akgöz, Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar ve Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga'nın ailelerini telefonla aradı.

Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu'ndan Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'e taziye telefonu

Kılıçdaroğlu, eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen'in vefatı nedeniyle de ailesine başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Doğan Taşdelen'in oğlu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile telefonda görüşen Kılıçdaroğlu taziyelerini iletti.

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