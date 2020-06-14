CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İdris Mağat ile Şırnak'ta şehit olan Ercüment Kurt'un ailelerine telefonla taziyelerini iletti.
Ankara
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, görüşmede, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı dileğinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.