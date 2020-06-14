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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İdris Mağat ile Şırnak'ta şehit olan Ercüment Kurt'un ailelerine telefonla taziyelerini iletti.

Aykut Karadağ   | 14.06.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu

Ankara


CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, görüşmede, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı dileğinde bulundu.

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