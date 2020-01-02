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TBMM Genel Kurulunda Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere görüşülüyor
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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Libya açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "İç savaşın sona erdirilmesi ve ülkede akan kanın durdurulması amacıyla Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün vakit geçirmeksizin bölgeye gönderilmesi sağlanmalıdır." açıklamasında bulundu.

Merve Yıldızalp Özmen   | 02.01.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Libya açıklaması

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Libya'daki savaşın sonlandırılması amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün vakit geçirmeden bölgeye gönderilmesi gerektiğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "Hükümete açık ve net çağrımızdır." başlığıyla Libya konusunda paylaşımda bulundu.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin, BM'nin 2259 sayılı kararı uyarınca uluslararası meşruiyeti olan bir hükümet olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu nedenle iç savaşın sona erdirilmesi ve ülkede akan kanın durdurulması amacıyla Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün vakit geçirmeksizin bölgeye gönderilmesi sağlanmalıdır. Türkiye, bölgede istikrarın sağlanmasına önayak olmalı, tüm diplomatik çabasını bu yönde ortaya koymalıdır."

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