Euro
9.69
Dolar
8.16
BIST 100
1,417.89
Altın
1,737.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a geçmiş olsun telefonu

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 07.04.2021
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a geçmiş olsun telefonu

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19'a yakalanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Ali Koç'u telefonla aradı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 testi pozitif çıkanların sayısı 50 bini geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da son 24 saatte 627 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İngiltere'de 30 yaş altındakilere Oxford-AstraZeneca aşısı yapılmayacak
Avrupa İlaç Ajansından AstraZeneca aşısı için 'kanda pıhtılaşma' açıklaması

Benzer haberler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a geçmiş olsun telefonu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a geçmiş olsun telefonu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bizim dostlarımız halktır

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'Avukatlar Günü' mesajı

Kılıçdaroğlu: KYK'dan burs alan öğrencilerden iş verilmediği sürece ne para talep edilecek ne de faiz çalışacak

Kılıçdaroğlu: KYK'dan burs alan öğrencilerden iş verilmediği sürece ne para talep edilecek ne de faiz çalışacak
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Demokrasi ve adalet için Anayasa Mahkemesi önemli

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Demokrasi ve adalet için Anayasa Mahkemesi önemli
AKPM Başkanı Rik Daems, TBMM'de CHP, HDP ve İYİ Parti'yi ziyaret etti

AKPM Başkanı Rik Daems, TBMM'de CHP, HDP ve İYİ Parti'yi ziyaret etti