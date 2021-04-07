CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a geçmiş olsun telefonu
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19'a yakalanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Ali Koç'u telefonla aradı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.
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