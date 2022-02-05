CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Geçmiş olsun' mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a "Geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Ankara
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.