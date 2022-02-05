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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Geçmiş olsun' mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a "Geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Barış Gündoğan   | 05.02.2022
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Geçmiş olsun' mesajı

Ankara

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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