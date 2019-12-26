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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'asgari ücret' paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücrete ilişkin eleştirilerde bulundu.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 26.12.2019
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'asgari ücret' paylaşımı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2020'den itibaren geçerli ve net 2 bin 324 lira olarak belirlenen asgari ücrete ilişkin eleştirilerde bulunarak, "Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, yeni asgari ücrete ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saray'da yaşayanlar, Katarlıların ve yandaşın rantını düşündüğü kadar asgari ücretlinin geçim sıkıntısını düşünmüyor, açlık ve sefalete mahkum ediyor. Ne diyorduk, Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor." değerlendirmesini yaptı.

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