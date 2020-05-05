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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan '6 Mayıs Hıdırellez Günü' mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 6 Mayıs Hıdırellez Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Sefa Şahin   | 05.05.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan '6 Mayıs Hıdırellez Günü' mesajı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Memleket isterim, ne başta dert ne gönülde hasret olsun; kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Dilerim ki Hıdırellez böyle bir memleket ve umut dolu gelecek için vesile olsun. Tüm vatandaşlarımıza birlik ve beraberlik içinde yaşadığı, sağlık ve huzur dolu bir gelecek dilerim."

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