CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan '6 Mayıs Hıdırellez Günü' mesajı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 6 Mayıs Hıdırellez Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Memleket isterim, ne başta dert ne gönülde hasret olsun; kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Dilerim ki Hıdırellez böyle bir memleket ve umut dolu gelecek için vesile olsun. Tüm vatandaşlarımıza birlik ve beraberlik içinde yaşadığı, sağlık ve huzur dolu bir gelecek dilerim."
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“Memleket isterim, ne başta dert ne gönülde hasret olsun; kardeş kavgasına bir nihayet olsun...” dilerim ki; #Hıdırellez böyle bir memleket ve umut dolu gelecek için vesile olsun. Tüm vatandaşlarımıza birlik ve beraberlik içinde yaşadığı, sağlık ve huzur dolu bir gelecek dilerim.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 5, 2020