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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan '18 Mart Şehitleri Anma Günü' mesajı

Kılıçdaroğlu, mesajında, "18 Mart Çanakkale Zaferi'mizin 106. yıl dönümünde, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Merve Yıldızalp Özmen   | 18.03.2021
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan '18 Mart Şehitleri Anma Günü' mesajı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "18 Mart Çanakkale Zaferi'mizin 106. yıl dönümünde, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

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