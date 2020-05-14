CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Van'daki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'daki terör saldırısı nedeniyle Twitter adresinden paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu, "Van'da hain teröristlerce Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Terörü bir kez daha lanetliyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.