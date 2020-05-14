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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Van'daki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Barış Gündoğan   | 14.05.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Van'daki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'daki terör saldırısı nedeniyle Twitter adresinden paylaşımda bulundu. 

Kılıçdaroğlu, "Van'da hain teröristlerce Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Terörü bir kez daha lanetliyorum." ifadesini kullandı.

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