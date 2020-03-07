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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Umarım kısa süre içerisinde aydınlık bir Türkiye'yi yeniden kuracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Umarım kısa süre içerisinde Türkiye hukukun üstünlüğünü yeniden inşa edecek ve aydınlık bir Türkiye'yi hep beraber yeniden kuracağız." ifadesini kullandı.

Barış Gündoğan   | 07.03.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Umarım kısa süre içerisinde aydınlık bir Türkiye'yi yeniden kuracağız

Ankara

CHP'den yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç ile OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın MİT mensubunun ifşa edilmesi soruşturmasında tutuklanmasına ilişkin değerlendirmede bulunduğu belirtildi. 

"20 Temmuz sivil darbesinden sonra Türkiye zor bir dönemi yaşıyor" görüşünü savunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle de gazeteciler, aydınlar, avukatlar, yazarlar, çizerler, akademisyenler hemen hemen herkes zor bir dönemi yaşıyor. Ama hiç kimse unutmasın, üstünlerin hukuku hiçbir zaman egemenliğini sürdürmemiştir. Biz hukukun üstünlüğünü her yerde, her ortamda savunacağız. Hapisteki gazeteci arkadaşlarımız, yargılanan gazeteci arkadaşlarımız şunu çok iyi bilsinler, bütün Türkiye, bütün aydınlar, bütün yurtseverler onlarla birlikte. Onlar yarı açık cezaevinden, kapalı cezaevine geçtiler. Umarım kısa süre içerisinde Türkiye hukukun üstünlüğünü yeniden inşa edecek ve aydınlık bir Türkiye'yi hep beraber yeniden kuracağız."

Öztrak: "Bu uygulamalar kabul edilemez"

Aynı konuyla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da açıklamalarda bulundu.

TBMM'de bir milletvekilinin açıklayıp, aleniyet kazandırdığı konuyla ilgili gazetecilerin tutuklanmasının ve haber sitesine erişim engeli getirilmesinin aslında basına yapılan sansürün önemli bir göstergesi olduğunu öne süren Öztrak, "Son günlerde bu süreç giderek daha da hızlanıyor. Demokrasi olan bir ülkede yönetimin ülkeyi yasaklarla baskıyla yönetmesi mümkün değil. Yönetemiyorlarsa bırakacaklar diyoruz. OdaTV ile ilgili bu uygulamalar kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

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