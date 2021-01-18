CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kendi ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Herkesin düşüncesi, kimliği, inancı, yaşam tarzı farklı olabilir ama hepimiz kendi ülkemizde bayrağımızın altında huzur içinde yaşamak istiyoruz." dedi.
İstanbul
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu partisinin İstanbul il başkanlığında ziyaret etti.
Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nu il başkanlığına gelişinde kapıda karşıladı. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu, basın mensuplarına açıklama yaparak soruları yanıtladı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kendi ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Herkesin düşüncesi, kimliği, inancı, yaşam tarzı farklı olabilir ama hepimiz kendi ülkemizde bayrağımızın altında huzur içinde yaşamak istiyoruz." dedi.
Elbette ki düşüncelerini söyleyeceklerini, kendileri açısından eleştirilmesi gereken bir konu varsa elbette eleştireceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Siyaset dediğiniz zaten budur. Kimin doğru yaptığına, kimin yanlış yaptığına kararı millet verecektir. Ama birilerinin bir düşünceyi beğenmiyorum diye, taşlarla, sopalarla, silahlarla saldırmasını asla kabul etmiyoruz, asla." dedi.
Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu, geçmiş olsun dileklerini iletmek için ziyaret ettiğini belirtti.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu da insanlığın ve Türkiye'nin son derece kritik bir eşikten geçtiğini dile getirdi.
Kılıçdaroğlu'na ziyareti için teşekkür eden Ahmet Davutoğlu, dayanışma gösteren diğer siyasilere de teşekkürlerini iletti.
Kılıçdaroğlu'na ziyarette Genel Başkan Yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi, Onursal Adıgüzel, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de eşlik etti.
Ziyarette Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcıları Selim Temurci, Habibe Çiftçioğlu, Sema Silkin Ün, Mehmet Ali Pulcu, Mustafa Mente ve Gelecek Partisi İl Başkanı İsa Mesih Şahin de hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.