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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak için mücadele edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede, hepimiz birlikte Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak için mücadele edeceğiz." dedi.

Ali Kemal Akan,Seval Ocak Adıyaman   | 25.05.2021
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak için mücadele edeceğiz Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA

TBMM

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, herkesin son dönemdeki gelişmelerden ciddi kaygı duyduğunu söyledi.

"Bütün vatandaşlarıma seslenmek isterim: Hiç kaygı duymayın. Bu ülkede, hepimiz birlikte Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak için mücadele edeceğiz." diyen Kılıçdaroğlu, zaten demokrasi dediklerinin de tam anlamıyla bu olduğunu belirtti.

Geçen cumartesi akşamı Twitch yayını üzerinden gençlerle bir araya geldiğini ve sorularını yanıtladığını dile getiren Kılıçdaroğlu, yayında gençlere verdiği sözleri de aktardı.

İktidara gelmeleri halinde en geç 2 yılda internetsiz ev kalmayacağını, öte yandan fiber altyapı yatırımlarıyla internet hız sorununu da ortadan kaldıracaklarını anlatan Kılıçdaroğlu, "torpil" olarak nitelendirdiği sözlü sınavların yapılmayacağını da belirtti.

Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve engelli kadrolarının tamamını dolduracaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, iktidara geldikleri ilk bir ayda 138 bin 393 öğretmeni öğrencileriyle buluşturacaklarını kaydetti.

"Rize'ye gideceğim"

Kılıçdaroğlu, çay üreticilerinin iktidardan Çay Kanunu'nun çıkarılmasını istemeleri gerektiğini vurgulayarak, CHP'nin üreticiyle bir araya gelerek kanun teklifini hazırlayabileceğini dile getirdi.

Çay için açıklanan taban fiyatın piyasada "tavan fiyat" olarak algılandığını, herkesin bunun altında fiyat açıkladığını belirten Kılıçdaroğlu, çay için taban fiyat uygulaması ve ithalatının durdurulması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, öte yandan Rize'ye giderek, kanaat önderlerine Türkiye'nin sorunlarının nasıl çözüme kavuşturulacağını anlatacağını bildirdi.

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