KIRKLARELİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey belde belediyesini ziyaret etti.

Belediye önünde vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, herkesin Türkiye'nin geleceği açısından kaygılarının olduğunu savundu.

Kılıçdaroğlu, çiftçinin, çalışanın, esnafın, sanayicinin huzurunun olmadığını, herkesin ekonomik açıdan sıkıntı yaşadığını öne sürdü.

Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaya hakkı olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bütün mesele sorunu çözecek olan kişiyi, sorunla muhatap etmekle. Kişiyi sorunla muhatap edecek kişi sizlersiniz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünü açacaksınız. Önünü açacaksınız ki biz de Türkiye'nin önünü açalım." diye konuştu.

"Ülke toprakları kolay kazanılmadı"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ülke topraklarının kolay kazanılmadığının altını çizerek, bu topraklarda yüz binlerce şehidin kanının olduğunu kaydetti.

Cumhuriyeti, bayrağı, vatanı savunmanın herkesin ortak görevi olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Umutsuz değilim, siz de sakın ola umutsuzluğa kapılmayın. Önümüzde baharda bir yerel seçim var. Biz belediye başkanlarımızdan iki şey bekleriz; bir seçildiğin andan itibaren hiçbir ayrım yapmadan, bütün belde halkına hizmet etmek. 'Bu bana oy vermedi' diye bir ayrım yapmadan. İki; yapılan her harcamanın hesabını millete vermek. Bunları yaptığı zaman biz belediye başkanlarımızı başımız üstünde taşırız." değerlendirmesinde bulundu.

Katar Emiri'nin hibe ettiği uçağın geri gönderilmesi gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin haysiyetiyle kimsenin oynamasına müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, ülkenin kimseye el avuç açmadığını vurgulayarak, "Aç kalabiliriz, yoksul da olabiliriz ama biz onurlu bir babanın, dedenin evlatlarıyız." dedi.

Türkiye'de ekonomik kriz olduğunu, çiftçilerin bunu henüz hissedemediklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"En büyük endişem; seneye çiftçi mahsulünü ekecek mi, ekmeyecek mi? Ektiği ürünün karşılığını alamaz, zarar ederse nasıl ekecek? Bir açlık sorunuyla her an karşı karşıya gelebiliriz. Sizden istediğim; bu ülke her sorununu aşabilecek kapasitedir.

Önümüzde bahar var. Şimdi hep beraber bahar ayında, yerel seçimlerde bahar temizliği yapacağız. Bunu yapmak zorundayız. Bunun, bakın partilerle de bir alakası yok. Borç almadan bir ülke yönetilemiyorsa hepimiz oturup düşünmeliyiz. Artık borcu bırakın, borcun faizini ödeyemez durumdayız. Kapı kapı dolaşıyorlar ama elin oğlu borç vermiyor. Yönetimde bir güven sorunu var ve bu güven sorununu tüm dünya görüyor. Baharda Allah nasip eder de vatandaşın da oyuyla Ankara'yı, İstanbul'u, Balıkesir'i, Denizli'yi, Antalya'yı, Mersin'i alırsak Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz. Bütün dünyaya güven vereceğiz. Biz bu ülkeyi hiçbir ayrım yapmadan, en güzel şekilde ve onuruyla yönetiriz. Belediyelerden başlayarak yukarıya doğru tırmanacağız."

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından kendisine hediye edilen bisikleti bir şehit yakınına verdi.

Ardından Evrensekiz ve Büyükkarıştıran beldelerini de ziyaret eden Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla selamlaştı.

Kılıçdaroğlu, Büyükkarıştıran belde ziyaretinin ardından kara yoluyla İstanbul'a hareket etti.

Muhabir: Özgün Tiran-Cihan Demirci-Ufuk Ertop