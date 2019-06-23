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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Türkiye süratle gerçek gündemine dönmelidir

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bu saatten sonra Türkiye süratle gerçek gündemine dönmelidir." dedi.

Merve Yıldızalp   | 23.06.2019
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Türkiye süratle gerçek gündemine dönmelidir

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezi önünde toplanan vatandaşlara seslendi.

Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarına ilişkin, "Bu ülkenin insanı baskıdan yana değil demokrasiden yana tercihini koydu, demokrasiyi şahlandırdı." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bize destek veren AK Parti'li, ülkücü, MHP'li, HDP'li, Saadet'li kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum."

Artık hiçbir gücün mazbata vermemezlik edemeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Artık bu saatten sonra kapalı kapılar ardında hiç kimse millet iradesine darbe yapamaz." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin süratle gerçek gündemine dönmesi gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Herkesi kucaklayacağız, bizi eleştirenleri de. Hiç kimseye ama hiç kimseye kin beslemeyeceğiz, öfke beslemeyeceğiz."

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