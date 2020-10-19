CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama mesajında, "Türkiye Muhtarlar Birliği'nin kurulmasını ve muhtarlıklar için bir bütçe oluşturulmasının gerekliliğini bir kez daha vurguluyorum." ifadelerini kullandı.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.
Demokrasi işleyişinde ve kamu idaresinde önemli bir yere sahip muhtarlarımızın, 19 Ekim #MuhtarlarGünü’nü kutluyorum. Bu vesileyle; Türkiye Muhtarlar Birliği'nin kurulmasını ve muhtarlıklar için bir bütçe oluşturulmasının gerekliliğini bir kez daha vurguluyorum. pic.twitter.com/bXbuMDdLbf— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 19, 2020
Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Demokrasi işleyişinde ve kamu idaresinde önemli bir yere sahip muhtarlarımızın, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. Bu vesileyle, Türkiye Muhtarlar Birliği'nin kurulmasını ve muhtarlıklar için bir bütçe oluşturulmasının gerekliliğini bir kez daha vurguluyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.