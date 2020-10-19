Euro
9.32
Dolar
7.90
BIST 100
1,205.73
Altın
1,909.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama mesajında, "Türkiye Muhtarlar Birliği'nin kurulmasını ve muhtarlıklar için bir bütçe oluşturulmasının gerekliliğini bir kez daha vurguluyorum." ifadelerini kullandı.

Muhammed Boztepe   | 19.10.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Demokrasi işleyişinde ve kamu idaresinde önemli bir yere sahip muhtarlarımızın, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. Bu vesileyle, Türkiye Muhtarlar Birliği'nin kurulmasını ve muhtarlıklar için bir bütçe oluşturulmasının gerekliliğini bir kez daha vurguluyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 224 bin 732'ye yükseldi
Kovid-19 hastalarında teşhisten aylar sonra bile bazı semptomlar görülebiliyor
Galler'de 2 haftalık karantina ilan edildi
19 ildeki 34 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulanıyor
Kovid-19 tedavisi süren FKÖ Genel Sekreteri Ureykat, solunum cihazına bağlandı

Benzer haberler

Bakan Soylu: Hakkari'deki operasyonun yeri çok manidardır

Bakan Soylu: Hakkari'deki operasyonun yeri çok manidardır

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Sadece bizim değil bütün demokrat dünyanın Azerbaycan'a destek vermesi lazım

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Kadrolarımızla var olan sorunları çözme konusunda azimli bir duruş sergilemek zorundayız

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Kadrolarımızla var olan sorunları çözme konusunda azimli bir duruş sergilemek zorundayız
Kılıçdaroğlu'ndan Aliyev'e destek mektubu

Kılıçdaroğlu'ndan Aliyev'e destek mektubu
CHP Dış Politika Danışma Kurulu Toplantısı Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı

CHP Dış Politika Danışma Kurulu Toplantısı Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı