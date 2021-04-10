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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı

Barış Gündoğan   | 10.04.2021
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Gece gündüz demeden canları pahasına vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışan polislerimizin Polis Haftası'nı ve Türk Polis Teşkilatımızın 176. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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