CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Gece gündüz demeden canları pahasına vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışan polislerimizin Polis Haftası'nı ve Türk Polis Teşkilatımızın 176. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.