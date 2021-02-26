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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Tüm insanlık adına, aynı acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hocalı Katliamı'na ilişkin, "Tüm insanlık adına, aynı acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Esin Işık   | 26.02.2021
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Tüm insanlık adına, aynı acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Ankara

Sosyal paylaşım hesabından, Hocalı Katliamı'nın 29. yılı dolayısıyla açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Hocalı Katliamı'nın 29. yılında acısını ortak acı bildiğimiz dost ve kardeş Azerbaycan halkının kederini bir kez daha yürekten paylaşıyorum. Katliamda hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyor, tüm insanlık adına, aynı acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum."

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