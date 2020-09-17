CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu TTB Başkanı Prof. Dr. Adıyaman ile telefonda görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ile telefonda görüştü.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ile telefonda görüştü.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Adıyaman'ı telefonla aradı.
Pandemi süreci ve sağlık emekçilerinin durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, özverili mücadele için Prof. Dr. Adıyaman'a teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.