Euro
8.91
Dolar
7.55
BIST 100
1,105.33
Altın
1,946.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu TTB Başkanı Prof. Dr. Adıyaman ile telefonda görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ile telefonda görüştü.

Serdar Açıl   | 17.09.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu TTB Başkanı Prof. Dr. Adıyaman ile telefonda görüştü

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ile telefonda görüştü.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Adıyaman'ı telefonla aradı.

Pandemi süreci ve sağlık emekçilerinin durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, özverili mücadele için Prof. Dr. Adıyaman'a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BioNTech, Kovid-19 aşısı için Novartis'in Almanya'daki üretim tesisini satın alıyor
Tahran için 'Kovid-19'da üçüncü dalga' uyarısı
Kovid-19 nedeniyle 130 gün yoğun bakımda kalan hasta taburcu oldu
İran'da son 24 saatte 176 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Rusya’da gönüllülere Kovid-19 aşısı yapılmasını AA görüntüledi

Benzer haberler

Muharrem İnce'den CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 'Atatürk' tepkisi

Muharrem İnce'den CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 'Atatürk' tepkisi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu TTB Başkanı Prof. Dr. Adıyaman ile telefonda görüştü

CHP'li İlgezdi: Sanatçılara pandemi başından itibaren 7 aydır hiçbir destek verilmedi

İBB'de işten çıkartılan işçiler CHP Genel Merkezi önünde toplandı

İBB'de işten çıkartılan işçiler CHP Genel Merkezi önünde toplandı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı: Ülkemizin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını sonuna kadar savunacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı: Ülkemizin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını sonuna kadar savunacağız
İBB iştiraklerinde işten çıkarılan işçiler CHP Genel Merkezine gidecek

İBB iştiraklerinde işten çıkarılan işçiler CHP Genel Merkezine gidecek