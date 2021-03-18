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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Siyasi partilerin kapatılması sürecini bırakmak zorundayız

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, anayasanın, 'siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır' dediğini belirterek, "Dolayısıyla siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız." dedi.

Özgün Tiran   | 18.03.2021
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Siyasi partilerin kapatılması sürecini bırakmak zorundayız

Tekirdağ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Tekirdağ İl Başkanlığı açılışına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, anayasanın, 'siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır' dediğine işaret eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Ne demektir, siyasi, ekonomik, toplumsal görüşleri, her siyasi parti kendisine göre yorumlar ve kamuoyuyla paylaşır. Halkın desteğini alan siyasi parti yaşar, halkın desteğini almayan siyasi partiler tarihin çöp sepetine atılırlar. Dolayısıyla biz siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız, eğer demokrasiyi savunuyorsak."

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