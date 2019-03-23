CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Şehitler bizim onurumuz ve gururumuzdur
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Şehitler bizim onurumuz ve gururumuzdur, onları anmak ve yad etmek hepimizin ortak onurudur." dedi.
Artvin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin'de partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Artvin'in dünyanın ve Türkiye'nin en güzel doğasına sahip olduğunu, Artvinli olmanın ayrıcalık olduğunu söyledi.
Kente önceki gelişinde Şavşat'tan Ardanuç'a giderken terör örgütünün saldırısına uğradığını ve bir erin şehit olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, "Şehitler bizim onurumuz ve gururumuzdur, onları anmak ve yad etmek hepimizin ortak onurudur. Çünkü onlar, biz evlerimizde rahat uyuyalım, biz bu ülkenin caddelerinde gezelim diye hayatlarını feda ediyor. Şehitler o açıdan 82 milyonun kucakladığı değerlerdir. O değerler bizim tarihimizin, insanlığımızın bize verdiği değerlerdir." ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu, polislerin ve güvenlik güçlerinin 3 bin 600 ek gösterge sorunu olduğunu belirterek, "Bunu yapacağız. Öğretmenlerimize, hemşirelere, din görevlilerimize de 3 bin 600 ek gösterge verilmesi için sonuna kadar takipçisi olacağız." diye konuştu.
Türkiye'de herkesin mutlu ve huzurlu olması gerektiğini, bir evde işsiz bulunması durumunda huzurun olamayacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, Uşak'ta mitingde yaşlı bir kadının kendisini yanına çağırdığını ve çocuğunun işsiz olduğunu anlattığını, kendisinin de o kişiye oyunun rengini değiştirmesi gerektiğini söylediğini aktardı.
Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 8 milyona yaklaşan işsiz olduğunu ifade ederek, "Gencecik fidan gibi çocuklarımız işsiz. 8 milyon insan neden işsiz? Artvin'de iş bulamayıp da İstanbul'un varoşlarına gidip 'acaba iş bulabilir miyim?' diye gezinen gençlerimiz var. Neden gidiyorlar. Burada iş olsa çalışmayacak mı?" dedi.
AK Parti'nin 17 yıldır tek başına Türkiye'yi yönettiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Özellikle geçmiş seçimlerde AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum, 17 yıl bunları omuzlarında taşıdın. Şöyle bir düşünün, 17 yıl öncesine gidelim, dönemin AK Parti Başkanı geldi, 'ben milletin arasında oturacağım.' dedi. Ankara Keçiören'de bir daireye geldi oturdu. Sonra, 'milletvekili lojmanlarına gerek yok.' dedi, 'milletin vekili milletin arasında olacak.' dedi. Eyvallah, alkışladık. Hep birlikte el kaldırdık. Peki 17 yılda ne yaptın? Her bir vatandaştan vergi aldın. Alır mı? Alır, yasa onu öngörüyor. Ne kadar aldı? 17 yılda 2 trilyon dolar vergi toplandı."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.