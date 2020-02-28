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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Barış Gündoğan   | 28.02.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay Valimizden gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize, başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah Mehmetçiğimizi korusun." ifadelerini kullandı. 



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