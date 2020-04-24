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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Ramazan dayanışma anlayışının pekişmesine vesile olsun

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ramazan ayının iyilikte yarışma ve dayanışma anlayışının pekişmesine vesile olması dileğinde bulundu.

Buket Güven   | 24.04.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Ramazan dayanışma anlayışının pekişmesine vesile olsun

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ramazan ayının iyilikte yarışma ve dayanışma anlayışının pekişmesine vesile olmasını diledi.

Twitter hesabından ramazanın başlaması nedeniyle paylaşımında bulunan Kılıçdaroğlu, "Küresel salgın ile mücadele ettiğimiz bu günlerde mübarek ramazan ayının, iyilikte yarışma ve dayanışma anlayışının pekişmesine vesile olmasını diliyorum. Bu mübarek ayda dualarımız; ülkemizin, İslam aleminin ve tüm insanlığın sağlık, barış ve huzur dolu günlere kavuşması için." ifadesine yer verdi.

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