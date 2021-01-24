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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ölümünün 28. yılında Uğur Mumcu'yu andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bombalı saldırıyla öldürülmesinin 28. yılında, gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu rahmetle andığını belirtti.

Mümin Altaş   | 24.01.2021
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ölümünün 28. yılında Uğur Mumcu'yu andı

Ankara

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Cesaret ve ilkelerinden asla taviz vermeden aydınlığıyla karanlığın üzerine canı pahasına yürüyen usta araştırmacı, gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'yu, karanlık güçler tarafından katledilişinin 28. yılında saygı, rahmet ve özlemle anıyorum." ifadesini kullandı.

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