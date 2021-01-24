CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ölümünün 28. yılında Uğur Mumcu'yu andı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bombalı saldırıyla öldürülmesinin 28. yılında, gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu rahmetle andığını belirtti.
Ankara
Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Cesaret ve ilkelerinden asla taviz vermeden aydınlığıyla karanlığın üzerine canı pahasına yürüyen usta araştırmacı, gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'yu, karanlık güçler tarafından katledilişinin 28. yılında saygı, rahmet ve özlemle anıyorum." ifadesini kullandı.
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Cesaret ve ilkelerinden asla taviz vermeden aydınlığı ile karanlığın üzerine canı pahasına yürüyen usta araştırmacı, gazeteci ve yazar #UğurMumcu’yu karanlık güçler tarafından katledilişinin 28. yılında saygı, rahmet ve özlemle anıyorum. pic.twitter.com/f01gjqVXuQ— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 24, 2021