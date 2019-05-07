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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Mücadelemiz demokrasi için olacak

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik kararına ilişkin, "Mücadelemiz demokrasi için olacak." dedi.

Barış Gündoğan   | 07.05.2019
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Mücadelemiz demokrasi için olacak

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik kararının ardından, Parti Meclisini (PM) olağanüstü toplantıya çağırdı. 

Milletvekillerinin de davet edildiği toplantıya gelişinde gazetecilerin sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Çok güzel şeyler olacak, hiç kimse meraklanmasın. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Her şeye karşın getireceğiz. Mücadelemiz demokrasi için olacak." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da "Sohbetimiz var, daha sonra konuşacağız." ifadesini kullandı.

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