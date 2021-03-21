Euro
8.59
Dolar
7.22
BIST 100
1,528.99
Altın
1,745.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu milli buz patenci Naz Arıcı'yı kabul etti

Merve Yıldızalp Özmen   | 21.03.2021
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu milli buz patenci Naz Arıcı'yı kabul etti

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milli buz patenci Naz Arıcı'yı kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezindeki kabulde, Kanada'da Türkiye'yi temsil ederek, 2016 Vancouver ISU Uluslararası Yetişkinler Buz Pateni Yarışması'nda altın madalya kazanan artistik buz pateni sporcusu Arıcı, verilen destekler için teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 542 bine yaklaştı
Sağlık Bakanı Koca: Bazı kayıplar zafer çok yakınken verilir, buna fırsat tanımayın
Almanya’da haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı 100’ü aştı
Haftalık Kovid-19 vaka sayısı 70 ilde arttı, 11 ilde azaldı
'Bir oda ötenizde anneniz ve babanız tedavi görüyor ve onları göremiyorsunuz'

Benzer haberler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu milli buz patenci Naz Arıcı'yı kabul etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu milli buz patenci Naz Arıcı'yı kabul etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu down sendromlular ve aileleriyle görüştü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nde kendisine eşlik eden Veysel Kılıç'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bayrağımız ve vatanımız söz konusuysa kenetlenmemiz gerekiyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bayrağımız ve vatanımız söz konusuysa kenetlenmemiz gerekiyor
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şehit aileleri ve gazilerle görüştü: Hakkınızı savunmak namus borcumdur

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şehit aileleri ve gazilerle görüştü: Hakkınızı savunmak namus borcumdur
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan '18 Mart Şehitleri Anma Günü' mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan '18 Mart Şehitleri Anma Günü' mesajı