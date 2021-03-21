CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu milli buz patenci Naz Arıcı'yı kabul etti
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milli buz patenci Naz Arıcı'yı kabul etti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezindeki kabulde, Kanada'da Türkiye'yi temsil ederek, 2016 Vancouver ISU Uluslararası Yetişkinler Buz Pateni Yarışması'nda altın madalya kazanan artistik buz pateni sporcusu Arıcı, verilen destekler için teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.