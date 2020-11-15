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KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenleniyor
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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümünü kutladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 37. kuruluş yıl dönümünü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Barış Gündoğan   | 15.11.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.

Yıl dönümü ile Cumhuriyet Bayramını kutlayan Kılıçdaroğlu, "KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı saygı ve rahmetle anıyor, Kıbrıs Türk halkına sevgi ve selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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