CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümünü kutladı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 37. kuruluş yıl dönümünü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.
Yıl dönümü ile Cumhuriyet Bayramını kutlayan Kılıçdaroğlu, "KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı saygı ve rahmetle anıyor, Kıbrıs Türk halkına sevgi ve selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.