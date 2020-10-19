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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı tebrik etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, telefonla görüştüğü KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı tebrik etti.

Barış Gündoğan   | 19.10.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı tebrik etti

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, telefonla görüştüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı tebrik etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Tatar'ı telefonla aradığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçları nedeniyle Ersin Tatar'ı tebrik ettiği, KKTC Cumhurbaşkanlığı görevinde başarı dileklerini ilettiği kaydedildi.

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