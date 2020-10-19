CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı tebrik etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, telefonla görüştüğü KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı tebrik etti.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, telefonla görüştüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı tebrik etti.
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Tatar'ı telefonla aradığı belirtildi.
Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçları nedeniyle Ersin Tatar'ı tebrik ettiği, KKTC Cumhurbaşkanlığı görevinde başarı dileklerini ilettiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.