CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Kenter'in vefatından dolayı derin üzüntü duydum
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter'in vefatından derin üzüntü duyduğunu belirtti.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter'in vefatı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter’in vefatından dolayı derin üzüntü duydum. #YıldızKenter’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/sJrQboqMU7— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 17, 2019
Kemal Kılıçdaroğlu, "Türk tiyatrosunun usta ismi Kenter'in vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kenter'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.