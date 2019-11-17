Euro
6.35
Dolar
5.74
BIST 100
105,379.70
Altın
1,467.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Kenter'in vefatından dolayı derin üzüntü duydum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter'in vefatından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Mehmet Tosun   | 17.11.2019
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Kenter'in vefatından dolayı derin üzüntü duydum

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter'in vefatı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Türk tiyatrosunun usta ismi Kenter'in vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kenter'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Doğu Akdeniz’deki AB oyununu nasıl bozabilir?
ABD’nin Yunanistan'daki askeri üslere ilgisi artıyor
AB'nin yeni kör düğümü: Avrupalı DEAŞ'lılar
Erdoğan-Trump görüşmesi: Sabotaj çabaları boşa çıktı
Aramco'nun halka arzı: Karbon kapitalizm genişlerken

Benzer haberler

'Kenter'in vefatından dolayı derin üzüntü duydum'

'Kenter'in vefatından dolayı derin üzüntü duydum'

Yıldız Kenter hayatını kaybetti

Mehmetçikten Rasulayn'da yaralı köpeğe şefkat eli

Emine Erdoğan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret etti

Emine Erdoğan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret etti
'Baş tacı yaptığımız Atatürkçülük güçlü Türkiye'den yana olan anlayıştır'

'Baş tacı yaptığımız Atatürkçülük güçlü Türkiye'den yana olan anlayıştır'
'Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız'

'Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız'