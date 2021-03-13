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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de hal esnafını ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Buca ilçesindeki Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde esnafla bir araya geldi.

Tezcan Ekizler   | 13.03.2021
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de hal esnafını ziyaret etti Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş / AA

İzmir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyarette esnaf ile bir süre sohbet etti. Sohbet sırasında esnaftan bazıları, ekonomik olarak zor durumda olduklarını söyledi. Kılıçdaroğlu ise bu güçlüklerin üstesinden hep birlikte gelinebileceğine işaret etti.

Sohbet sırasında bir esnaf, "Işıkkent-Pınarbaşı yolu öldürüyor bizi. Arabalarımızın alt takımı kalmadı. İzmir'e en iyi hizmet eski belediye başkanı İhsan Alyanak yaptı. O rahmetli olduktan sonra İzmir'e hizmet verilmedi ama şimdi yollarımız hiç iyi değil. Bu iki, beş senelik bir durum değil. Bu 20 senelik bir birikim. Sizden ricamız belediyelerimiz güzel çalışsın. Başkanımız Tunç Soyer'in suçu yok, o yeni geldi." ifadelerini kullandı.

Bir diğer esnaf ise Kılıçdaroğlu'na, "Normalde hal sabah 05.00'te açılıyordu. Şimdi birkaç tane marketçinin sevkiyatı sağlaması için gece 00.00'da hal açılıyor. Bunun için yapılacak bir şey var mı?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu ise eleştirilerinden dolayı esnafa teşekkür etti. Esnafla fotoğraf da çektiren Kılıçdaroğlu'na bir torba portakal hediye edildi.

Kılıçdaroğlu esnaf ziyaretinin ardından İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneğince basına kapalı gerçekleştirilen kahvaltıya katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun hal ziyaretine CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Ali Öztunç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir milletvekilleri, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

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