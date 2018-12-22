ERZURUM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum'un Çat içesinde, İlçe Belediyesince yaptırılan ve aralarında İslam Eserleri Müzesi'nin de bulunduğu 81 Eserin Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Çat'ın 18 bin nüfuslu güzel bir ilçe olduğunu ve belediyecilikte her zaman örnek gösterdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"1 Ocak 2019'dan itibaren o Ankara'daki beyler asgari ücreti ne yaparlar bilmiyorum ama bizim bütün belediyelerde asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. Ankara'daki beyler paraya doymuyorlar, ben bunu gayet iyi biliyorum. Ayda 50 bin liranın üzerinde aylık alıyorlar yetmiyor. Ayrıca emekli aylığı alıyorlar o da yetmiyor. Uçağa, dolmuşa, yemeğe, mutfağa, okula, arabaya para vermiyorlar, aldıkları para yetmiyor yine maaşımıza zam yapın diyorlar. Ben de diyorum asgari ücret net CHP'li belediyelerin tamamında 2 bin 200 lira olacak. Allah nasip ederse aldığımız büyük kentler başta olmak üzere çok sayıda belediyeyi alacağız. O belediyelerde de asgari ücret 2 bin 200 lira olacak ama ocak ile mart arasındaki farkı daha sonra kazandığımız bütün belediyelerde işçilere aylık farkı olarak ayrıca ödeyeceğiz."

"Eğer İslam barışsa neden kavga ediyoruz"

Kılıçdaroğlu, Hazreti Mevlana'nın varlık ve mana alemi diye iki alemin olduğuna dair sözünü hatırlatarak, yüreklerinde Hazreti Peygamberin verdiği barışı, huzuru ve kardeşliği yaşatmak zorunda olduklarını belirtti.

İslam'ın barışı temsil ettiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Eğer İslam barışsa, neden kavga ediyoruz. Neden İslam aleminde kan akıyor acaba, bunu acaba kendimize yeteri kadar soruyor muyuz. Bakın örnek vereyim, Yemen'de şu an kan akıyor, İslam dünyasında. 5, 5 milyon çocuk kan içinde, ağlıyor. Bunların savaşın ortasındaki 5,5 milyon çocuk. Suriye'de 400 bin kişi öldürüldü, 6,5 milyon kişi Suriye'yi terk etti. Yüz binlerce çocuk ya annesiz kaldı ya babasız veya başka yerlere gitmek zorunda kaldı. Madem İslam Eserleri Müzesi'ni açıyoruz, bu müzede göreceksiniz, insanın değerini, İslam'ın değerini de burada göreceksiniz. O zaman İslam dünyasında neden kan akıyor, neden ?" diye konuştu.

"Zulmün karşısında sessiz kalmayacağız"

Zulme karşı durmanın herkesin ortak görevi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, zulme boyun eğilmeyeceğini ve zulme karşı sessiz kalınmayacağını bildirdi.

"Haksızlık karşısında sessiz kalan dilsiz şeytandır diyor inancımız." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Zulmün karşısında sessiz kalmayacağız, kalmamalıyız. Eğer çocukların kanı akıyorsa o çocuklara sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur, o çocuklar masumdur. Savaşın ortasında çocuklar kalmamalı, İslam dünyasında kan akmamalı. İslam dünyasında barış ve huzur olmalı. Biz bunu söylediğimiz zaman çoğu zaman suçlandık. Ne derlerse desinler Çatlılara, Türkiye'ye sözüm var. Zulmün karşısında asla boyun eğmeyeceğim, haksızlık karşısında asla susmayacağım."

Muhabir: Yunus Okur