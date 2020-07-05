CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İnanıyorum ki terör ve zorbalık yenilecek
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, terör ve zorbalığın yenileceğine, huzur içinde kardeşçe yaşama iradesinin bu topraklarda kök salacağına inandığını bildirdi.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, 33 sivilin katledildiği Başbağlar Katliamı'nın 27. yılına ilişkin Twitter mesajında terör örgütünü lanetlediğini, 33 masum vatandaşı rahmetle andığını kaydetti.
#BaşbağlarKatliamı’nın 27. yılında, hain terör örgütünü bir kez daha lanetliyor, katledilen 33 masum vatandaşımızı rahmetle anıyorum. İnanıyorum ki terör ve zorbalık yenilecek; bir arada, huzur içinde, kardeşçe yaşama irademiz bu topraklarda kök salacaktır.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 5, 2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "İnanıyorum ki terör ve zorbalık yenilecek, bir arada, huzur içinde, kardeşçe yaşama irademiz bu topraklarda kök salacaktır." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.