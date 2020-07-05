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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İnanıyorum ki terör ve zorbalık yenilecek

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, terör ve zorbalığın yenileceğine, huzur içinde kardeşçe yaşama iradesinin bu topraklarda kök salacağına inandığını bildirdi.

Aylin Dal   | 05.07.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İnanıyorum ki terör ve zorbalık yenilecek Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, 33 sivilin katledildiği Başbağlar Katliamı'nın 27. yılına ilişkin Twitter mesajında terör örgütünü lanetlediğini, 33 masum vatandaşı rahmetle andığını kaydetti. 

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "İnanıyorum ki terör ve zorbalık yenilecek, bir arada, huzur içinde, kardeşçe yaşama irademiz bu topraklarda kök salacaktır." ifadelerini kullandı.

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