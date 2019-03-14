CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Huzurdan, üretmekten, çalışmaktan yanayız
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Birlikte Türkiye'ye huzuru getirmeliyiz. Biz kavgadan yana değiliz. Huzurdan, üretmekten, çalışmaktan yanayız." dedi.
Adıyaman
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Birlikte Türkiye'ye huzuru getirmeliyiz. Biz kavgadan yana değiliz. Huzurdan, üretmekten, çalışmaktan yanayız." dedi.
Kılıçdaroğlu, partisinin Gölbaşı ilçe belediye başkan adayı İskender Yıldırım'ın seçim irtibat bürosu önünde partililere hitaben yaptığı konuşmada, hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, herkesin işi, aşı ve huzuru olsun diye mücadele ettiklerini söyledi.
Siyasetin kavga alanı olmadığını anlatan Kılıçdaroğlu, bayraktan, hukuktan ve halktan yana olduklarını belirterek, "Siyaset hizmet etme yarışıdır, kavga alanı değil. Biz hizmet etmek için mücadele ediyoruz. O mücadeleyi sizin desteğinizle yapacağız, kavga etmeden yapacağız." diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, belediye başkan adayı Yıldırım'a "Seçildiğin zaman 'Şu mahalle bana oy vermedi' demeyeceksin. Tüm Gölbaşı'nı kucaklayacaksın" diyerek, şöyle devam etti:
"Biz asgari ücreti 2 bin 200 lira yapalım dedik. Ama 2 bin 20 yaptılar. Buna rağmen CHP'li tüm belediyelerde 2 bin 200 lira veriyoruz. 31 Mart sonrasında bu belediyemizde de asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. Biz her evde huzur olsun, bereket olsun istiyoruz. Başkan seçildikten sonra şu işçinin ailesi AK Parti'li, MHP'li demeyeceğiz. Kimsenin işine bu yüzden son verilmeyecek. Bu konuda anlaşalım. Tüm Gölbaşı'nı kucaklayacağız. Herkese eşit ücret götüreceğiz. Bir ayrımcılık yapacağız. Eğer bir mahallede aç varsa, ona pozitif ayrımcılık yapacağız. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Belediyeyi birlikte yöneteceğiz. 'Ben başkan seçildim, her şeye ben karar vereceğim.' demeyeceğiz. Bizi kötüleyebilirler, ne derlerse desinler. İnsanlar arasında ayrım yapmamak lazım. Herkesin kimliğine, inancına, yaşam tarzına saygımız var. Yeterki herkesin işi, aşı olsun."
Adıyaman'ın tütününün meşhur olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin yaptığı ithalatlara değinerek, "Adıyaman'ın nerede bir sorunu varsa dile getiriyoruz. Birlikte Türkiye'ye huzuru getirmeliyiz. Biz kavgadan yana değiliz. Huzurdan, üretmekten, çalışmaktan yanayız. Bir ülke üretirse işsizlik olmaz, dünyada söz sahibi olur. Üniversite mezunlarının çoğu işsiz, yazık günah değil mi?" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, üretimin geliştirilmesiyle hemen her sorunun çözülebileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Alın terinin değerini bilirseniz, çalışıp üretirseniz her sorun biter vallahi. 'Para yok.' diyorlar, vallahi para çok. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi veriyor. Çocuk doğuyor emzik alıyorsun, su içiyorsun para veriyorsun, nasıl para yok? Barıştan, huzurdan ve bereketten yanayız. Siz bir babanın oğluna harçlık veremeden okula göndermenin acısını bilir misiniz? Bir annenin çocuğunu aç yatağa yatırmasının acısını bilir misiniz? Eğer bu memlekette bir çocuk yatağa aç giriyorsa, hiçbirimiz huzurlu yatmamalıyız. Gölbaşı'nda bunu yapacağım. İyi bir adayımız var. Onu seçeceksiniz. Sakın 'Efendim CHP'li seçildi hizmet getiremez.' diye düşünmeyin. Büyükşehir ile kardeş belediye olacağız. Büyükşehir Belediyelerinde ne varsa burda da o olacak. Allah'ın izniyle Ekrem İmamoğlu İstanbul'u aldığında buraya beraber geleceğiz, yatırımları beraber belirleyeceğiz. Para çok arkadaşlar, götürmezsen."
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Besni'de vatandaşlara hitap etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizi çok eleştiriyorlar, 'şunu yaptı, bunu yaptı' diye ama CHP'liler kul hakkı yemez, komşusu açken kendisi tok yatmaz. Bunu herkes böyle bilsin." dedi.
Kılıçdaroğlu, Adıyaman'ın Besni ilçesinde pazar yerinde toplanan vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Besni'nin kararını verdiğini ve CHP Belediye Başkan Adayı Vakkas Açar'ın etrafında birleştiğini öne sürdü.
"Bizden belediye başkanlığını yapacak herkes, hesabını halka verecek, kul hakkı yemeyecek." diyen Kılıçdaroğlu, "Bizi çok eleştiriyorlar, 'şunu yaptı, bunu yaptı' diye ama CHP'liler kul hakkı yemez, komşusu açken kendisi tok yatmaz. Bunu herkes böyle bilsin." ifadelerini kullandı.
Vakkas Açar'ın belediye başkanlığı koltuğuna oturduğu andan itibaren hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucaklayacağını aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"Hiçbir ayrım yapılmayacak. Herkese eşit olacağız. Tek bir şart hariç, eğer bir mahalle kötü durumdaysa ona pozitif ayrımcılık yapılacak. Her yerde olan hizmet, o mahallede de olacak. Asgari ücret 2 bin 200 olsun, herkes kör topal da olsa rahat etsin dedik ama yapmadılar. Bizim belediyelerimizde 2 bin 200 lira yaptık. 1 Nisan'dan itibaren Besni Belediyesinde çalışan herkesin maaşı net 2 bin 200 lira olacak. Dolayısıyla asgari ücretli 2 bin 20 lira alırken, 1 Nisan'dan itibaren 2 bin 200 lira olacak. Biz kimsenin işi, aşıyla uğraşmayız. Her evde huzur, bereket, iş ve aş olsun isteriz."
"Kardeş belediyeniz İzmir Büyükşehir Belediyesi olacak"
CHP'den aday olan herkesin vaatlerinin takipçisi olacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Şunu düşünmeyin, 'Belediye CHP'li olursa ödenek gelmez, hizmet yapılmaz.' Sizin kardeş belediyeniz İzmir Büyükşehir Belediyesi olacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber buraya geleceğiz ve sizi ziyaret edeceğiz. Ne istiyorsanız, ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. " ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, memleketteki işçinin, çiftçinin, yoksulun durumunu çok iyi bildiğini vurgulayarak, belediye olarak yeni iş alanları kurup, istihdam alanları oluşturacaklarını kaydetti.
Her mahalleye kreş kuracaklarını, böylelikle annelerin işine gidebileceğini, hayata katılabileceğini anlatan Kılıçdaroğlu, Besni Belediye Başkan Adayı Vakkas Açar'dan da bu konuda hizmet üretmesi konusunda söz aldı.
Besni üzümünün önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bu çok önemli. Besni üzümü sıradan bir üzüm değil. Bunu tanıtmalıyız." diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, 7'den 70'e herkesin aşı ve işi olana kadar mücadeleye devam edeceğini dile getirerek, her kesimi sevdiğini, herkesin hakkı ve hukuku için çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.