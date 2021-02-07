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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Hindistan'da meydana gelen sel felaketinden büyük üzüntü duydum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketi nedeniyle Hindistan halkının yaşadığı acıyı paylaştığını belirtti.

Sefa Şahin   | 07.02.2021
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Hindistan'da meydana gelen sel felaketinden büyük üzüntü duydum

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hindistan'ın kuzeyinde meydana gelen sel felaketinden dolayı büyük bir üzüntü duydum. Yaşamını yitirenlerin ailelerinin ve Hindistan halkının acısını yürekten paylaşıyor, can kaybının artmamasını ve kaybolan kişilerin de bir an önce kurtarılmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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