CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlığı koltuğunuza oturduktan sonra, 'Efendim bunlar AK Parti döneminde girdi, bunlar MHP döneminde girdi, ben bu işçilerle çalışmıyorum, bu işçilerin işine son verin' diye asla ve asla söylemeyeceksiniz. Kimsenin aşıyla işiyle uğraşmayacağız. Herkesin işi herkesin aşı olacak, felsefemiz bu." dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Vahap Seçer'in, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'ndeki proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, adaylarının bütün Mersin'i kucaklayan projeler hazırladığını söyledi.

Kentin sorunları konusunda ilgililerden destek alarak, bunların çözüme kavuşturulması gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, özellikle muhtarlardan bu konuda görüş alınmasının önemine değindi.

Kılıçdaroğlu, yetkili ve uzmanlarla görüşerek proje geliştirdiklerini, eskisi gibi önce belediye başkanı seçip ardından proje hazırlamadıklarını ve bunun hazırlığını artık seçim öncesinde yaptıklarını belirterek, "Bir oyu bile heba etme lüksümüz yok. Sandığa gideceğiz, başkanı seçeceğiz ve görevimizi yerine getireceğiz." diye konuştu.

CHP'li belediyelerin kentlere getirdiği hizmetlere değinen Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yoksullukla mücadelede Türkiye genelinde CHP'li belediyelerin yaptığı 2 şey var. Birincisi asgari ücret. Asgari ücreti net 2 bin 200 lira yaptık. Bizim belediyelerimizde asgari ücret net 2 bin 200 lira. Vahap Bey, 1 Nisan'da koltuğuna oturduğunda, inşallah gidip kahvesini de içeceğiz. Asgari ücret büyükşehir belediyesinde ve diğer belediyelerimizde net 2 bin 200 lira olacak. Buradan büyükşehir belediyesinde çalışan bütün işçi kardeşlerime sesleniyorum, alın teri döken herkesin yanında olacağız. Taşeron işçileri 'çağdaş köleydi', mücadelemizi yaptık. 1 milyonu aşkın taşeron işçisine kadro verdirdik, ama hala yüz binlerce işçi var, taşeron olarak çalışıyor. Onların da mücadelesini yapacağız. Sokakta ekmeğini kazananlar var. Cumhuriyet tarihinde ilk kez sokak ekonomisi çalıştayı yaptık. 6 milyon kişi sokaktan geçiniyor."

"Ayrım yapmayacağız"

Kılıçdaroğlu, Vahap Seçer'in "Bana oy versin vermesin bütün vatandaşlara eşit hizmet götüreceğim." sözünün kendilerinin felsefesi olduğuna dikkati çekerek, "'Şu mahalle oy vermedi, bu mahalle oy verdi' ayrımı yapmayacağız. Bizim kültürümüzde, inancımızda böyle bir şey yoktur. Sadece bir pozitif ayrımcılık bekliyorum. Bir mahalle diğer mahallelere göre daha yoksulsa, daha fakirse oraya hizmeti daha fazla götüreceksin. O mahalledeki insanların da hayat düzeyi yükselmiş olacak. Aynı kentte yaşıyorsak huzuru ve bereketi birlikte hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Mersin'i yeniden inşa etmek zorunda olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Asgari ücreti 2 bin 200 lira yapacağız' dedik ama bizim taahhüdümüz 1 Ocak'tan itibarendi. Sayın Başkan, 1 Ocak'tan itibaren nisana kadar olan 2 bin 20 lira ile 2 bin 200 lira arasındaki farkı da nisan ayından sonra işçilere ödeyeceğiz." dedi.

"Kimsenin aşıyla işiyle uğraşmayacağız"

Kılıçdaroğlu, adayları Vahap Seçer'e tavsiyelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Belediye başkanlığı koltuğunuza oturduktan sonra, 'Efendim bunlar AK Parti döneminde girdi, bunlar MHP döneminde girdi, ben bu işçilerle çalışmıyorum, bu işçilerin işine son verin' diye asla ve asla söylemeyeceksiniz. Kimsenin aşıyla işiyle uğraşmayacağız. Herkesin işi, herkesin aşı olacak, felsefemiz bu. Bugün Türkiye'nin en temel sorunu işsizliktir. 7 milyonu aşkın işsizimiz var. 7 milyon kişi işsizse bir ülkede, o ülkede huzur olmaz. Eğer insanlar gelip TBMM duvarının dibinde kendilerini yakıyorlarsa, eğer bir işsiz okula giden çocuğuna harçlık veremiyorsa, işsiz olduğu için akşam evde yemek pişiremeyen bir annenin, bir babanın dramını kimler fark edecek, kimler görecek?"

"Kumpasa izin vermeyeceksiniz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın seçime girmesinin engellendiğini iddia etti.

Demokrasi adına büyük bir ayıp yaşandığını savunan Kılıçdaroğlu, "Kumpasa izin vermeyeceksiniz. Demokrasiye inanıyorsak, demokrasiye güveniyorsak, demokrasiden yana tavır alıyorsak, demokrasiyi hemen hemen her koşulda savunan ve sizin için çalışan Vahap Seçer'e gideceksiniz oyunuzu vereceksiniz. Ne için? Demokrasi adına vereceksiniz." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, bir şehirde planlama yapılınca rantın ortaya çıkacağını aktararak, rant kimin hakkıysa ona verileceğini söyledi.

Belediye başkanlarından 2 konuda beklentisi olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bir, seçildiğiniz andan itibaren bütün kent halkını kucaklayacaksınız, hiç ayrımcılık yapmayacaksınız. İki, bütün bu projeler neyle yapılıyor? Parayla yapılıyor, imkanla yapılıyor. Mersin Büyükşehirin bütçesi iyi mi? İyidir. Bütün bu projeleri hayata geçirmeye yeter mi? Fazlasıyla yeter. Bütün mesele ne? Harcadığınız her kuruşun hesabını belde halkına vereceksiniz. O zaman göreceksiniz ki Türkiye'de çok güzel şeyler yapılıyor."