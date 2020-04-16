CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Her zaman sanatın ve sanatçının yanında olmak görevimiz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sanatçılarla görüşmesinde, "Şunu unutmayın, her zaman her ortamda her yerde sanatın ve sanatçının yanında olmak görevimiz." dedi.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, farklı sendika ve meslek örgütlerini temsil eden sanatçılarla video konferansla görüştü.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Candan Erçetin, Demet Akbağ, Esen Aslandoğan, Mustafa Aksoy, Kenan Kocatürk, İlbay Kahraman, Cengiz Hakkı Zariç, İraz Yöntem, Mert Fırat, Emre Kınay, Sezai Aydın, Hayko Cepkin, Sercan Gidişoğlu, Levent Üzümcü, Burhan Şeşen, Metin Karataş, Bülent Forta, Orhan Alkaya ve Tuba Ataç'ın katıldığı toplantıda, sanatçıların yeni tip koronavirüs (kovid-19) döneminde yaşadıkları sorunları dinledi.
"Gezici kütüphaneler kurulsun"
Sanatçılarla beraber olmanın kendisini heyecanlandırdığını dile getiren Kılıçdaroğlu, sanatçıların önerilerini de aldı. Sanatçılar, "Bilim Kurulu toplantılarının üyeler tarafından açıklanması, çalışamayanlara ödenek ayrılarak sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi, yayıncılık sektörü için getirilen ekonomik kolaylıkların hayata geçirilmesi, Kültür Bakanlığından ayrılan fonların, teşvikin objektif dağıtılması, gezici çocuk ve yetişkin kütüphaneleri kurulması, özel tiyatrolara belediyelerin destek vermesi" şeklindeki önerilerini dile getirdi.
Tiyatrocu Emre Kınay, özel tiyatroların Türkiye'de uzun süredir zorluk yaşadığını, oyunların iptal edilmesi nedeniyle bilet paralarının vatandaşlara iade edildiğini, ancak çalışanlara aylardır maaşların tümüyle ödendiğini belirtti. Kınay, belediyelerin salonlarının özel tiyatrolara ücretsiz açılmasını istedi.
Oyuncular Sendikası Genel Başkanı Demet Akbağ, Kovid-19 süreci başladığından beri can güvenliği amacıyla setlerin durması için çaba harcadıklarını, yüzde 90'ını da durdurduklarını anlattı. Akbağ, yaş aralığı 1 ile 70 arasındaki, ortalama 80-90 kişinin çalıştığı bir setin, salgından etkilenmemesinin söz konusu olamayacağını vurguladı. Kültür sanat sektöründeki işçiler için en önemli sorunun sosyal güvence olduğunu dile getiren Demet Akbağ, "(Oyuncular işçi gibi 4/A üzerinden sigortalanmalıdır) diyoruz. 4/A üzerinden sigortası yatan çok az kişi var. Sektör çalışanları, şu an işsiz ama işsizlik maaşına bile başvuramıyor." diye konuştu.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Sanatçıları dinledikten sonra konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, sanatın olmadığı bir hayatı düşünmenin mümkün olmadığını söyledi.
Bazı sanatçıların yeni infaz yasasıyla ilgili konuştuğunu belirten CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Tutuklu gazetecilerin, avukatların, sanatçıların, askeri öğrencilerin, erlerin infaz yasasından yararlanmalarını istedik. Sivil toplum örgütü üyelerinin, örneğin Osman Kavala'nın infaz yasasından yararlanmalarını istedik, mücadelemizi yaptık ama olmadı. Önümüzdeki süreç içinde Anayasa Mahkemesine başvuracağız." diye konuştu.
"Sanatta yaş diye bir kavram yoktur"
Sezai Aydın'ın 65 yaş sınırıyla ilgili talebini de yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Sanatta yaş diye bir kavram yoktur, böyle bir sınırlama bildiğim kadarıyla kamu için getirilmiş. Haklı bir eleştiri, elbette kaldırmak lazım." dedi.
Krizlerde sanatçıların en büyük sıkıntıyı çektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Aslında Anayasa'da özel hüküm vardır. Sanatın ve sanatçının korunmasıyla ilgili Anayasa'ya özel hüküm konulmasına rağmen bugün en son açıklanan paketlerde sanat ve sanatçıyla ilgili hiç düzenleme yok. Bu da Anayasa'nın 'Sanatçıları koruyacaksınız.' emrine uyulmadığını gösterir. Sanat dünyasının da bu konuda ortak bir tepki vermesi lazım." değerlendirmesini yaptı.
Kılıçdaroğlu sözlerini, "Şunu unutmayın, her zaman her ortamda her yerde sanatın ve sanatçının yanında olmak zaten bizim görevimiz." diyerek tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.