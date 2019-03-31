CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Halk demokrasiden yana tavrını koydu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Halk demokrasiden yana tavrını koydu, bu bizim için çok önemli bir ışık." dedi.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Halk demokrasiden yana tavrını koydu, bu bizim için çok önemli bir ışık." dedi.
Kılıçdaroğlu, "Ekonomik krizin aşılması konusunda bize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.