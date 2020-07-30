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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarda bulunuyor
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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Güzel ülkemizin huzura ve yardımlaşmaya ihtiyacı var

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Güzel ülkemizin huzura, birlikteliğe, berekete ve yardımlaşmaya ihtiyacı var. Bunu hep beraber gerçekleştireceğiz. Yoksula, yolda kalmışa hakkını verip israftan kaçınacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Zafer Fatih Beyaz   | 30.07.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Güzel ülkemizin huzura ve yardımlaşmaya ihtiyacı var Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak/AA

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, "Bereketin, birlikteliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın günü olan mübarek Kurban Bayramı'nı tüm dünya olarak Kovid-19 pandemisi, Türkiye özelinde ise derin bir ekonomik ve siyasal buhran içerisinde karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Ama umutsuzluğa kapılmayacağız. Her sorunumuzu akılla, bilgiyle, birikimle, deneyimle çözeceğiz. Güzel ülkemizin huzura, birlikteliğe, berekete ve yardımlaşmaya ihtiyacı var. Bunu hep beraber gerçekleştireceğiz. Yoksula, yolda kalmışa hakkını verip israftan kaçınacağız. Hiç kimseyi kimliği, inancı ve yaşam tarzı dolayısıyla ötekileştirmeyeceğiz."

"İnsan onurunu koruyarak yardım yapacağız"

Hedeflerinin "hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her evde huzurun ve bereketin olduğu" güzel Türkiye'yi inşa etmek olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Komşumuz açken tok yatmayacak, yapacağımız yardımı da insan onurunu koruyarak yapacağız. Yani sağ elin verdiğini sol el görmeyecek." ifadelerini kullandı.

Dünya Kovid-19 salgınıyla uğraşırken İslam dünyasında ayrıca acı, kan ve gözyaşı olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, bu acıların durmasının da en büyük dileği olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu duygularla, salgın hastalıkla mücadelenin ön safında yer alarak şehit düşen sağlık personelimize, terörle mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yurttaşlarımızın bu zor dönemde güzel bir bayram geçirmesi en büyük dileğimdir. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun."

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