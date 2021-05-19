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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gençlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Barış Gündoğan   | 19.05.2021
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gençlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki bazı genel başkan yardımcıları, parti yöneticileri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve gençlerle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesinin bulunduğu alana geldi.

Mozoleye çiçek bırakan Kılıçdaroğlu, daha sonra gençlerle saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir avlusunda gençlerle hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu, daha sonra Anıtkabir'den ayrıldı.

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